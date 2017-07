Froome blij met goede tijdrit, Contador reed voorzichtig

1 juli 2017 – Chris Froome reed tijdens de eerste dag van de Tour de France een prima tijdrit. De kopman van Team Sky pakte tijd op zijn concurrenten en bezet de zesde plaats in het algemeen klassement. Na afloop gaf hij toe dat niet verwacht te hebben.



"Vooraf had ik hier zeker weten voor getekend", begint Froome op de website van Team Sky. "Ik ben de tijdrit ingegaan met het voornemen om vooral niet te veel risico's te nemen. Ik zag veel jongens onderuit gaan en dat vond ik het absoluut niet waard. Maar dit is een fantastisch gevoel, vooral gezien het feit dat ik dit seizoen tijdens tijdritten niet heb laten zien wat ik kan."



Volgens Froome laat Team Sky op de eerste dag alweer zien over een sterk team te beschikken. Met Geraint Thomas als ritwinnaar heeft de formatie ook de gele trui in bezit. "We hebben vier jongens in de top tien van het algemeen klassement staan. Dat geeft maar weer aan hoe sterk onze ploeg is", besluit Froome.



Contador

Alberto Contador verloor 42 seconden op Froome in Düsseldorf. Na afloop kwam hij met een verklaring. "Ik hoorde dat Alejandro Valverde was gevallen en daardoor wilde ik geen risico nemen in de bochten", legt hij uit op de site van Trek-Segafredo. "Ik weet niet of Froome veel risico heeft genomen, maar hij ging heel snel. Een gat van 42 seconden voor een rit van veertien kilometer is veel. Ik zal nu moeten aanvallen."