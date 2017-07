Martin houdt toch goed gevoel over: "Het was fantastisch"

1 juli 2017 – Tony Martin had als grote droom om de gele trui te pakken tijdens de openingsrit van de Tour de France in zijn thuisland. De Duitser moest echter genoegen nemen met de vierde plaats na de tijdrit in Düsseldorf. Toch was de renner van Kathusha-Alpecin best tevreden.



Het was een lastige tijdrit, stelde Martin na afloop op de website van zijn ploeg. "Met de regen en alle bochten was het zeker geen makkelijke rit. Dat onderbrak mijn ritme, maar dat was natuurlijk voor iedereen hetzelfde. Ik zal mijn race moeten gaan analyseren. In de laatste twee kilometer ontbrak het me ook een beetje aan kracht", legt de 32-jarige tijdritspecialist uit.



Ondanks dat de vierde plek niet was waar hij op gehoopt had, kijkt Martin toch met een goed gevoel terug op de eerste rit. "Het was echt fantastisch om door de straten van Düsseldorf te rijden. Het gaf heel veel motivatie. Ik kon mijn radio niet eens horen omdat ik zo hard werd toegejuicht. Dat neem ik mee, maar ik heb zeker nog enkele doelen te bereiken dit seizoen."