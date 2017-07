Sprintzege Barnes in Giro Rosa, Van der Breggen blijft leider

14:55 – De derde etappe in de Giro Rosa is gewonnen door Hannah Barnes. Na een zware rit met veel vluchtpogingen van ook grote namen, was zij uiteindelijk de snelste in een uitgedund peloton. Het roze blijft om de schouders van Anna van der Breggen.



Al vroeg in de etappe ontstond er een een grote groep met enkele prominente namen, waaronder Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen. Deze werd met nog ruim veertig kilometer te gaan ingerekend, waarna er nog wat losse vluchtpogingen waren, van onder andere Elena Cecchini.



Ook die pogingen werden onschadelijk gemaakt en dus moest er gesprint worden om de dagzege. Hannah Barnes bleek de snelste, ze hield Lotta Lepisto en Kirsten Wild achter zich.