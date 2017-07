Thomas geniet van gele trui: "Elke dag is een bonus"

2 juli 2017 – Geraint Thomas is ook na de tweede etappe van de Tour de France de geletruidrager. Voor Team Sky was het even schrikken toen veel van de renners betrokken waren bij een valpartij, maar volgens Thomas valt de schade enorm mee.



Door zijn winst in de tijdrit reed Thomas zondag in het geel. "Het was echt fantastisch. Het was een heel speciaal gevoel om met het geel uit de bus te stappen en naar de start te gaan", zegt hij op de website van Team Sky. "Het weer was niet echt geweldig, maar dat wij de leiderstrui in bezit hebben maakt het net iets dragelijker. Een paar van onze jongens waren betrokken bij de crash. Gelukkig gaat het goed met ons allemaal en zat iedereen weer snel op de fiets."



Thomas benadrukt dat hij ondanks het feit dat hij het geel in bezit heeft gewoon kopman Froome zal blijven helpen. "Elke dag is voor mij een bonus. Morgen is weer een nieuwe dag en zoals we vandaag gezien hebben met de valpartij kan er van alles gebeuren. We blijven gewoon werken voor Froomey en hopelijk houdt dat mij een tijdje langer in het geel."