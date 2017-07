Slechts lichte blessure Bardet, geen breuken voor Leezer

2 juli 2017 – Romain Bardet en Tom Leezer waren beiden betrokken bij een valpartij in de tweede etappe van de Tour de France. Voor de renners van Ag2r La Mondiale en LottoNL-Jumbo valt de schade gelukkig mee. De twee lijken maandag gewoon van start te kunnen.



Bardet houdt aan zijn valpartij een lichte knieblessure en flink wat blauwe plekken over. Ploegleider Vincent Lavenu laat weten dat de schade meevalt, maar dat er voor de zekerheid nog een extra medische check wordt gedaan. "De dokter moet kijken of er een x-ray nodig is. Hij heeft wat blauwe plekken, maar hopelijk heeft dat geen effect op zijn ribben." Ook Bardet zelf liet op de website van zijn ploeg weten waarschijnlijk maandag te starten. "Het had veel erger kunnen wezen. Het belangrijkste is dat ik geen tijd heb verloren, ik was in staat om snel weer op mijn fiets te zitten."



Leezer

Waar veel renners na de valpartij snel weer op de fiets zaten, lukt dat Leezer niet direct. Hij kwam uiteindelijk als één van de laatsten over de streep. Hij werd direct na het passeren van de finish onderzocht door de medische staf van LottoNL-Jumbo. De ploeg meldt via Twitter dat er daarbij geen breuken zijn geconstateerd.