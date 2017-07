Vanmarke is niet zo snel als Viviani, maar pakt wel de leiding

14:55 – De eerste etappe in lijn in de Ronde van Oostenrijk is maandagmiddag op het palmares van Elia Viviani bijgeschreven. De Italiaanse sprinter van Team Sky was in een gereduceerd peloton van dertig renners te snel voor onder meer Sep Vanmarcke, die als tweede eindigde en daarmee de leiding pakt in het algemeen klassement. De Australiër Jason Lowndes werd knap derde.



Na de proloogzege van Oscar Gatto stond er met de etappe van Graz naar Wenen een tocht van 196 kilometer op de rol. Het middelpunt van de rit was een klim van de tweede categorie in Mönichkirchen. Deze col werd als eerste getrotseerd door vluchters Hrinkow, Kusztor, Rabitsch, Gamper en Leopold. Deze kopgroep bleef niet intact, maar Gamper, Rabitsch en Smukulis hielden het vervolgens nog wel even vol aan kop. Als laatste werd Smukulis, met nog drie kilometer te gaan, opgeslokt door het peloton.



Met een stevige zijwind was het Viviani die in een flink uitgedund peloton de handen op elkaar kreeg. De Italiaan boekte in de spurt pas zijn derde overwinning van het seizoen, na zijn dagsuccessen in de Ronde van Romandië en de Route du Sud.