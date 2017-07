Sagan: "Wat is druk? Ik heb geen idee wat dat is..."

18:08 – Dat Peter Sagan een geweldenaar is, was al een tijdje bekend. Zijn status als fenomeen gaf de Slowaak van BORA-hansgrohe maandag echter weer wat extra cachet, door de derde etappe van de Tour de France op weergaloze wijze op zijn naam te schrijven. Hij schoot uit zijn pedaal in de finale, maar reageerde zeer snel en kwam uiteindelijk met een opgestoken vingertje over de meet in Longwy.



Richie Porte ging als een malle richting de finish, maar Sagan denderde langs de man uit Tasmanië en bleef Michael Matthews, Daniel Martin en Greg Van Avermaet voor in de sprint op de pittige Cõte de Religieuses. Weer bleef de Slowaak dus koeltjes in een verhitte finale. Dat vonden de journalisten na afloop indrukwekkend. Hoe kan dat toch, vroegen ze de winnaar. "Ach, wat is druk? Ik heb geen idee wat dat is...", reageerde Sagan vol zelfvertrouwen.



Daarna ging Sagan in op zijn winnende sprint. "Eerst wil ik mijn ploeggenoten bedanken, ze gaven steeds gas in het peloton", doelt de wereldkampioen op de jacht op de kopgroep. "Het was niet eenvoudig, met de wind van voren. Er heerste veel stress in het peloton. Met nog 800 meter te gaan zag ik een gaatje. Toen besloot ik het tempo wat op te voeren. Dat was echter veel te vroeg. Toen ik met mijn laatste sprint begin, schoot mijn voet uit het pedaal. Dat was nog een fout. Toch wist ik nog te winnen. Michael Matthews kwam bijna langszij, maar ik ben blij dat het me gelukt is om als eerste over de finish te komen."