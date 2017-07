BREAKING: Tour-organisatie stuurt Sagan naar huis

19:02 – De organisatie van de Tour de France heeft Peter Sagan alsnog hard aangepakt voor zijn gedrag in de sprint van de vierde etappe naar Vittel. De regerend wereldkampioen leek eerst nog weg te komen met een tijdstraf voor het algemeen klassement en punten in mindering voor de strijd om de groene trui, maar ruim anderhalf uur na de finish is hij alsnog gediskwalificeerd. Sagan moet per direct naar huis.



Doorgaans staat Sagan na een etappe om positieve redenen in het middelpunt van de belangstelling. Zo oogstte hij maandag nog lof door de derde Tour-rit te winnen, terwijl hij in volle finale nog uit zijn pedaal was geschoten. Ongeveer 24 uur later werd er in de publieke opinie heel anders over de Slowaak gesproken. In de eindsprint van de vierde etappe gaf hij Mark Cavendish een elleboogstoot, waardoor laatstgenoemde met hoge snelheid de hekken invloog.



Er werd meteen gerept over diskwalificatie voor Sagan, maar de organisatie toonde zich in eerste instantie mild. De renner van BORA-hansgrohe leek weg te komen met dertig strafseconden voor het algemeen klassement en tachtig strafpunten in de race om de groene trui - de laatste is zijn grote doel deze Tour. Later werd besloten alsnog over te gaan tot diskwalificatie, waarmee één van de grootste publiekstrekkers naar huis kan.



Sagan benadrukte al dat er geen opzet in het spel was. "Ik wist niet dat Mark achter me zat", reageerde hij bij Sporza. "Hij kwam van rechts, toen ik naar het wiel van Kristoff of Démare wilde springen. Mark kwam gewoon heel snel aan en ik had niet genoeg tijd om naar links te sturen. Hij kwam mijn richting uit en belandde uiteindelijk in de verdrukking. Ik heb mijn excuses aan Mark aangeboden. Zo'n valpartij is toch niet niets."



Foto: Orange Pictures