Groenewegen: "Op voeten geland en niet echt gevallen"

19:17 – De vierde etappe in de 104e editie van de Tour de France, een vlakke rit naar Vittel, was er één waarin Dylan Groenewegen hoopte mee te sprinten om de dagzege. Door een valpartij anderhalve kilometer voor de finish kwam daar echter niets van terecht.



"We zaten naast Quick-Step Floors, toen er iemand viel. Dan kan je remmen wat je wil, maar dan val je er met zijn allen overheen", zegt Groenewegen op de website van zijn ploeg Team LottoNL-Jumbo. "Ik ben er goed vanaf gekomen. Ik ben meer van mijn fiets af gesprongen dan dat ik echt gevallen ben. Daardoor ben ik op mijn voeten geland en niet echt gevallen."



Groenewegen houdt gemengde gevoelens over aan de dag. "Gelukkig vallen de kwetsuren bij de rest van de ploeg ook mee. Er waren veel valpartijen vandaag. Daar staat de Tour de France een beetje om bekend. Maar het is wel weer een gemiste kans. Ik had graag meegesprint", besluit hij.