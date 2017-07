Bouhanni kansloos in sprint: "Afgesneden door Démare"

10:45 – Peter Sagan was na de sprint in Vittel onderwerp van gesprek na zijn intussen beruchte actie. Arnaud Démare won, en ook de Fransman spurtte niet helemaal netjes. Démare ging in de laatste honderd meter nog voor Nacer Bouhanni langs. Bouhanni stelt dat hij daardoor kansloos was voor de zege.



Met nog tweehonderd meter te gaan in etappe vier naar Vittel probeerde Mark Cavendish in een minuscuul gat te duiken naast Peter Sagan. De Slowaak maakte zich breed, waardoor Cavendish tegen de boarding klapte en zijn schouder brak. Sagan gebruikte in de sprint zijn elleboog om Cavendish van zich af te houden, ontoelaatbaar volgens de jury. Sagan werd uit de Tour gezet.



Démare spurtte naar de zege, maar ook hij spurtte niet helemaal zuiver. Vlak na het incident met Sagan en Cavendish schoot Démare van rechts naar links, voor Bouhanni langs. "Hij raakte mijn voorwiel", reageerde Bouhanni na afloop. "Ik zat in perfecte positie, maar moest inhouden. Als ik dat niet gedaan had, dan was ik gevallen."



Bouhanni had willen schitteren in zijn thuisstreek, in de omgeving van Nancy. "Ik zal deze teleurstelling moeten verwerken, maar er komen nog veel sprints waarin ik kans maak", aldus de Fransman van Cofidis.