Van Baarle: "Ik was een van de mannen die mee moest"

20:48 – Meespringen met de vlucht van de dag in de vijfde etappe van de Tour de France was het plan van Dylan van Baarle en zijn ploeg Cannondale-Drapac. Maar de kopgroep met onder meer Philippe Gilbert, Jan Bakelants en Thomas Voeckler kreeg geen veel ruimte van het peloton. Bovendien verloor de Amerikaanse ploeg de bolletjestrui.



"Ik denk dat het peloton ook zag dat een paar sterke mannen meezat. Daar werd hard gereden", zegt Van Baarle (op foto tijdens tijdrit in Düsseldorf) tegen de NOS. "Van tevoren was ik binnen onze ploeg een van de mannen die mee moest gaan. Eerder deze week probeerde ik het ook al, maar lukte het niet. Nu zat ik er wel bij."



Cannondale had de bolletjestrui met Taylor Phinney en Nathan Brown meerdere dagen in bezit. Etappewinnaar Fabio Aru heeft deze donderdag in de zesde etappe om zijn schouders zitten. "We hebben een paar mooie dagen gehad. Het was goede publiciteit voor de ploeg."



Van Baarle vervolgt: "Ik denk dat Pierre (Rolland, red.) in de loop van de Tour een gooi wil doen naar de bolletjestrui. In zwaardere etappes kan hij, of Simon Clarke ook voor een ritzege gaan. Zelf bekijk ik het van dag tot dag. Ik denk dat een paar tussenetappes mij ook wel ligt."