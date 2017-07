Lotto Soudal verlengt twee contracten: "Blijk van vertrouwen"

21:47 – Lotto Soudal heeft de contracten van Jelle Wallays (28) en Jasper De Buyst (23) verlengd. Wallays (foto) ligt tot en met 2020 vast, De Buyst tot en met 2019. Eerstgenoemde reed sinds vorig seizoen al voor de Belgische ploeg, De Buyst kwam in 2015 naar Lotto Soudal.



"Er zijn weinig andere renners die een contract hebben tot eind 2020, dit doet echt deugd. Het is een blijk van vertrouwen", zegt Wallays in een persbericht. "Sinds mijn overstap naar deze ploeg heb ik al veel bijgeleerd. Vorig jaar reed ik mijn eerste grote ronde en ook dit seizoen staat de Vuelta op de planning. Dat zal me opnieuw goed doen. Ik was een laatbloeier en wordt nog steeds sterker en scherper."



"Jelle maakte vorig jaar de overstap van Topsport Vlaanderen naar onze ploeg. De overstap naar het WorldTour-niveau is niet makkelijk, maar Jelle heeft dat goed verteerd", zegt sportief manager Marc Sergeant. "Dit jaar greep Jelle net naast een Tourselectie, maar het feit dat hij er zo dichtbij was, toont aan dat hij op de goede weg is. Ook in de eendagswedstrijden kan Jelle zeker nog sterker worden."