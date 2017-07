Gesink: "Niet aanvallen in rit met springschans in finale"

10:46 – Robert Gesink was in aanloop naar deze Tour de France lovend over ploeggenoot George Bennett. Op de eerste aankomst bergop in Frankrijk zette de Nederlander zich daarom in voor de Nieuw-Zeelander, maar Bennett kreeg op La Planche des Belles Filles te kampen met fysieke malheur. Gesink zelf heeft zijn pijlen gericht op etappes verderop in de Tour.



"Op een gegeven moment moest ik laten lopen. Ik kreeg enorm last van steken in mijn zij. Ik had meer van mezelf verwacht, maar ik heb het vandaag niet laten zien. Ik hoop op betere dagen in de echte bergetappes. Het is jammer dat ik last krijg van zo'n stom probleem als een steek in mijn zij. Er is de afgelopen vijf dagen enorm hard gereden en dat zullen ze de komende zestien dagen blijven doen", zei Bennett na etappe vijf in de Tour.



Voor de Tour zei Gesink over zijn ploeggenoot: "Ik ben met hem op hoogtestage geweest. Het is geen pretje om met zo'm licht mannetje omhoog te moeten fietsen", lachte de Nederlander afgelopen week in Düsseldorf. Om toe te voegen: "Ik denk dat hij heel sterk is."



Rittenkaper Gesink zelf heeft zijn pijlen gericht op etappes verderop in deze Tour. Gesink: "Je maakt een plan met een bepaald doel. Dat verloopt vooralsnog goed. Het plan was niet om hier vandaag mee te zitten. Mijn doel is om mee te zitten in de ritten die ik heb aangegeven. Ik wil meezitten in de bergetappes en niet in zo'n etappe met een springschans aan het einde."



"Het is niet moeilijk om te zien welke ritten dat zijn", zei Gesink eerder in Düsseldorf. "Etappe acht zou bijvoorbeeld weleens een kans voor mij kunnen zijn."