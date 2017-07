Sagan en Cavendish zijn weer vrienden: "Tot snel, maat"

14:44 – Peter Sagan en Mark Cavendish hadden het in volle sprint van etappe vier in de Tour de France met elkaar aan de stok, maar hebben hun vriendschap via sociale media intussen hersteld. "Ik zie je snel, maat", schrijft Cavendish op Twitter als reactie op een lovende tweet van Sagan.



Gisteren (woensdag) zei Cavendish op Twitter te zijn bedreigd na het incident met Sagan. "Ik weet dat iedereen een mening heeft, maar weet dat dit sport is", zei Cavendish. "Ik heb ook een familie, en bedreigende reacties richting mij en mijn familie via social media kunnen niet. Ik vraag dat niet te doen. Verder wil ik iedereen bedanken die mij steunbetuigingen hebben gestuurd."



Sagan plaatste vandaag (donderdag) op Twitter twee foto's van sprints tussen hem en Cav. Op de ene won Sagan, op de andere was Cavendish de sterkste. "Mark, word snel beter! Ik heb liever die bovenste foto als uitkomst, maar ik kijk er in ieder geval naar uit om weer tegen je te racen in de toekomst", schreef Sagan. Cavendish reageerde snel: "Klasse. Ik ben trots dat ik je ken, Peter. Ik zie je snel, maat."



Wat gebeurde er ook alweer?

Met nog tweehonderd meter te gaan in etappe vier naar Vittel probeerde Cavendish in een minuscuul gat te duiken naast Sagan. De Slowaak maakte zich breed, waardoor Cavendish tegen de boarding klapte en zijn schouder brak. Sagan gebruikte in de sprint zijn elleboog om Cavendish van zich af te houden, ontoelaatbaar volgens de jury. Uitsluiting volgde voor Sagan.