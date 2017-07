Valverde staat weer en kijkt uit naar terugkeer naar huis

15:03 – Alejandro Valverde kan alweer staan. De Spanjaard ging tijdens de tijdrit in Düsseldorf, waarmee de Tour de France afgelopen weekend werd geopend, hard tegen de grond. Valverde brak zijn knie, werd daarna snel geopereerd en is intussen al fit genoeg om even op eigen benen te staan. "Ik ben een dag dichter bij mijn terugkeer naar huis."



In het kletsnatte Düsseldorf kon Valverde zijn fiets in een snelle bocht niet onder controle houden. De renner van Moivstar schoof over het asfalt en knalde op de dranghekken langs de weg. Meteen werd Valverde geopereerd en nog geen 36 uur later plaatste hij een video op Facebook waarop hij liet zien zijn knie alweer een beetje te kunnen buigen.



Vandaag (donderdag) laat Valverde, die intussen 38 jaar oud is, via sociale media weten dat hij op eigen benen kan staan. Het toont het snelle herstel van de Spanjaard. "Ik ben opnieuw verder gekomen in mijn herstel", zegt hij.



Foto: Twitter Alejandro Valverde