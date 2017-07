Update: CAS wijst beroep BORA-hansgrohe en Sagan af

17:45 – BORA-hansgrohe is naar het Internationaal Sporttribunaal (CAS) gestapt om de diskwalificatie van Peter Sagan in de Tour de France aan te vechten. De Duitse ploeg hoopte dat het CAS nog voor etappe vijf (gisteren) uitspraak zou doen. Dat gebeurde niet en dus is de ploeg nog in afwachting. "Geen idee wat te doen als we gelijk krijgen", reageert BORA-hansgrohe.



CyclingTips komt vandaag (donderdag) met het verhaal dat BORA-hansgrohe naar het CAS is gestapt om de uitsluiting van Sagan na etappe vier in de Tour aan te vechten. Persman Ralph Scherzer legt uit: "Ik denk dat dit beroep niet louter symbolisch is. Maar ik heb geen idee wat er gebeurt als we gelijk krijgen van het CAS omdat er formele fouten gemaakt zijn. Dan zou Peter weer mogen racen, maar om hem terug te laten keren in de koers... Ik heb geen idee."



Omdat het CAS niet voor de start van etappe vijf uitspraak heeft gedaan, heeft Sagan nu al twee ritten gemist. Een renner die twee ritten mist, kan geen grote ronde uitrijden. "Ik kan met niet voorstellen hoe dat werkt", zegt Scherzer. "Maar Peter is er nog steeds klaar voor. Hij is niet op vakantie. Hij is thuis, niet ver van hier. We wachten af wat CAS zegt." In een persbericht bevestigt BORA-hansgrohe dat de ploeg wacht op een uitspraak van het CAS.



Update donderdag 17.45 uur:

Het CAS laat in een korte verklaring weten dat de zaak van BORA-hansgrohe en Sagan is bekeken. Het CAS meldt in dezelfde verklaring dat Sagan niet terugkeert in de Tour de France.