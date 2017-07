Giro Rosa: Cretti in kunstmatige coma na zwaar ongeval

13:57 – Claudia Cretti wordt momenteel in kunstmatige coma gehouden na haar zware val in etappe zeven van de Giro Rosa. Cretti is gisteravond geopereerd, de toestand van de Italiaanse is kritiek maar stabiel. Het is niet duidelijk of Cretti blijvend hersenletsel heeft opgelopen.



Cretti kwam in een afdaling ten val tijdens etappe acht in de Giro Rosa. Met negentig kilometer per uur smakte de pas 21-jarige Italiaanse tegen de grond. Cretti werd in kritieke toestand met spoed naar het ziekenhuis in Benevento gebracht, waar ze nog dezelfde dag is geopereerd om de druk, ontstaan door hematomen (bloedingen, blauwe plekken), in haar schedel te verminderen.



De ploeg van Cretti, Valcar PBM, heeft deze informatie gedeeld op sociale media. Valcar PBM meldt dat de rest van de ploeg wel van start zal gaan in de achtste etappe van de Ronde van Italië.