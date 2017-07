Van Emden laat WK-tijdrit schieten: "Ik ben daar kansloos"

15:09 – Jos van Emden gaat niet deelnemen aan het WK tijdrijden in het Noorse Bergen. De Nederlander won dit jaar een tijdrit in de Ronde van Italië en werd zevende in de openingstijdrit van de Tour de France in Düsseldorf, maar denkt dat het parcours in Bergen te zwaar is voor hem.



"Ik maak daar geen schijn van kans", zegt Van Emden tegen het AD. "De laatste drie kilometer naar de aankomst hebben een stijgingspercentage van negen procent. Dat wordt 'm echt niet voor mij. Als het super zou gaan met me, zou ik wellicht de vijfde tijd hebben aan de voet van de klim. Nou, dan weet ik dat ik aan de meet twintigste of zo ben. Het heeft geen zin. Ik heb Thorwald Veneberg (de bondscoach, red.) gezegd dat hij beter iemand als Stef Clement kan meenemen."



De WK-tijdrit voor de mannen staat op 20 september op het programma in het Noorse Bergen. Eerder ging Ellen van Dijk, een van de kanshebbers op goud bij de dames, op verkenning in Bergen. Zij wist te melden dat er een fietswisselzone is voor de mannen voor de laatste klim. De organisatie heeft dat bevestigd tegenover WielerUpdate.nl.