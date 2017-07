Froome: "Ik sluit niet uit dat ik het geel even weggeef"

11:22 – Er zal zaterdag ongetwijfeld een helse strijd plaatsvinden om in de vroeg vlucht te zitten tussen renners die nu tussen de pakweg twintigste en vijftigste plaats in het algemeen klassement staan. Geletruidrager Chris Froome heeft namelijk aangegeven het geel niet per se te willen houden.



"Het geel brengt verantwoordelijkheid met zich mee, dus ik sluit niet uit dat ik, bij een goede ontsnapping, die trui even weg zal geven aan iemand anders", zo vertelt de Brit van Team Sky tegenover Het Nieuwsblad. "Dat mag altijd, maar het moet dan wel een vlucht zijn met renners die geen bedreiging vormen."



Verder kijkt Froome vooral uit naar zondag. "Ik verwacht vooral dat zondag de zwaarste etappe wordt. De rit met op het einde de Mont du Chat en daarna de afdaling naar Chambery. Het voordeel is dat ik die col nu dankzij de Dauphiné heb leren kennen en weet dat hij heel steil is en dat daarna een technische afdaling volgt. Anderzijds ben ik me er wel van bewust dat de rit van zondag niet hetzelfde zal zijn als in de Dauphiné, want daarvoor wachten ons meer zware beklimmingen."