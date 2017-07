Bastianelli bezorgt Italianen zege, Van der Breggen blijft roze

15:43 – De een na laatste etappe in de Giro Rosa is gewonnen door Marta Bastianelli. De Italiaanse was in een groepssprint de rapste. Het was pas de eerste overwinning voor een Italiaanse tijdens deze Giro Rosa. Het roze blijft om de schouder van Anna van der Breggen hangen.



Het trio Lauren Kitchen, Anna Trevisi en Malgorzata Jasinska kleurde de etappe met een voorsprong die eigenlijk de hele etappe zo rond de minuut schomelde. Het peloton wachtte lang met de versnelling, waardoor het drietal lang stand bleef houden.



Pas op twee kilometer van de streep werden ze gegrepen en dus konden de sprinters zich weer opmaken voor een strijd om de zege. Marta Bastianelli was daarin sneller dan Lotta Lepistö en haar landgenote Giorgia Bronzini.