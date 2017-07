In beeld: deze renners mochten vandaag het podium op

18:36 – De achtste etappe in de Ronde van Frankrijk was een prooi voor Lilian Calmejane. De Fransman is de grote slokkop van de dag, want hij nam bovendien de bolletjestrui over van Fabio Aru. Verder mocht hij de rode nummers ophalen. Deze renners verschenen er zaterdag nog meer op het podium.



Ritwinnaar: Lilian Calmenjane







Gele trui: Chris Froome





Groene trui: Marcel Kittel







Bolletjestrui: Lilian Calmejane







Witte trui: Simon Yates





Rode rugnummers: Lilian Calmejane