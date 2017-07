Froome verwacht veel: "Rit van zondag kan beslissend zijn"

8 juli 2017 – Chris Froome slaagde er zaterdag zonder al te veel moeite in om zijn gele trui te behouden. De kopman van Team Sky sprak van een lastige rit en verwacht dat het zondag nog veel moeilijker zal worden. De Brit denkt dat er op weg naar Chambéry zeker verschuivingen in het klassement gaan komen.



"Het was tactisch een interessante rit", stelt Froome na afloop op de website van zijn ploeg. "Wij hadden Sergio Henao and Mikel Landa mee in de ontsnapping. Dat was volgens plan. Maar omdat Frank en Pierre Latour ook mee zaten konden we die groep ook niet te veel ruimte geven. We moesten vanuit het peloton de rit vanaf het begin tot het einde controleren."



Froome constanteerde dan ook dat het een zware dag was. "We moesten alles geven, maar ik moet zeggen dat het team het fantastisch heeft gedaan." De geletruidrager verwacht dat het zondag nog wel eens veel moeilijker kon gaan worden. Zeker na de zware inspanningen een dag eerder. "Dat kan een beslissende rit gaan worden. Er zullen zeker verschillen komen tussen de klassementsrenners. Er zijn drie lastige cols, maar ook nog de gevaarlijke afdaling naar Chambéry."