Ion Izagirre herstelt na Tour-crash en is terug in Spanje

Hij was samen met Alejandro Valverde het grootste slachtoffer van de natte straten in Düsseldorf: Ion Izagirre. De Bask kwam als kopman van Bahrain Merida aan de start, maar zag zijn ambitie met een schuiver in de openingstijdrit letterlijk in het water vallen. Na een geslaagde operatie in Düsseldorf maakt Izagirre het inmiddels beter. Gisteren vloog hij vanuit de stad van het Grand Départ zelfs al weer terug naar Spanje.



Door zijn valpartij in de openingstijdrit liep de kopman van Bahrain Merida een breuk in de wervelkolom op. "Ik voel me nu oké, alles is goed verlopen. De operatie ging goed en ik verbeter elke dag iets. Ik kan het ziekenhuispersoneel in Düsseldorf alleen maar bedanken voor hun professionaliteit. Ik hoop nu gewoon stap voor stap te herstellen en dan zien we wel wanneer ik weer kan koersen", aldus Izagirre.



De crash was een zware klap voor Izagirre, die door de afwezigheid van Vincenzo Nibali met veel ambitie naar de Tour was afgereisd. Toch heeft hij de teleurstelling inmiddels achter zich kunnen laten, mede dankzij vele steunbetuigingen uit het peloton. "Ik wil alle mensen graag bedanken voor hun steun en berichtjes. Ik zie jullie snel weer in de koers", besluit Izagirre hoopvol.