Quintana is hoopvol: "Voel me sterker en sterker worden"

11:18 – Nairo Quintana bezet momenteel de negende plek in het algemeen klassement. Op La Planche des Belles Filles kon de Coloumbiaan niet imponeren en liep zijn achterstand op Chris Froome al op richting de minuut. Toch blijft de klimmer van Movistar nog altijd hoopvol gestemd. "Ik voel me sterker en sterker worden", laat de Colombiaan weten.



Na zijn mindere optreden in de eerste Tourweek wordt er al voorzichtig gespeculeerd over de moeilijke combinatie met zijn Giro-deelname. Quintana wil daar echter nog niet aan en wijt het vooral aan aanpassingsproblemen. "Ik voel dat ik me steeds beter aanpas aan het ritme van deze Tour. In de rit naar Station des Rousses had ik al gewoon goede benen. Ik hoop dat die stijgende lijn zich de komende dagen doorzet," aldus de Colombiaan.



Vandaag heeft Quintana in elk geval goede benen nodig, met onderweg maar liefst drie beklimmingen van de buitencategorie. Toch blijft de Colombiaan vooraf nog enigszins voorzichtig en predikt hij een afwachtende houding. "De etappe van zondag wordt echt een zware test. Daar worden duidelijk hoe goed de rivalen zijn en of wij wat kunnen uitrichten. Afhankelijk van wat de rivalen doen, zullen wij onze tactiek gaan bepalen."