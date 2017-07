Robert Gesink met rugblessure uit Tour de France na val

12:20 – Robert Gesink heeft daags na zijn tweede plek helaas moeten opgeven in de Tour de France. De kopman van LottoNL-Jumbo viel al vroeg in de negende etappe op een glooiend stuk en moest vervolgens afstappen door de naweeën van die val. De Condor van Varsseveld heeft vooral veel last van zijn rug.



In de snelle openingsfase van de rit lagen er ineens vier renners tegen het asfalt. Manuele Mori bleef het langst op de grond liggen en schreeuwde het uit. De Italiaan van UAE-Emirates leek zijn arm te hebben gebroken. Gesink stond zelf al snel weer recht, maar greep wel meteen naar zijn rug. Enkele ogenblikken laten kwam de ongewenste bevestiging: Gesink is uit koers. Hij is vervolgens afgevoerd met een ambulance.



Deze nieuwe tegenslag komt slechts een dag na zijn beste etappe-uitslag in de Tour de France. Gesink toonde daarmee aan over zeer goede benen te beschikken en was na afloop van achtste etappe vol goede moed. Hij was dan ook vastberaden om vaker de aanval te kiezen in de jacht op zijn gedroomde etappezege. De droom is een dag later echter al hard in duigen gevallen.