Geraint Thomas verlaat Tour de France na val in afdaling

14:34 – Het is bijltjesdag in de Tour de France. Na Robert Gesink heeft ook Geraint Thomas de Ronde van Frankrijk moeten verlaten. De nummer twee van het algemeen klassement kwam ten val in de afdaling van de Col de la Binche en heeft daarbij volgens de Franse televisie zijn sleutelbeen gebroken.



In de afdaling namen de mannen van AG2R duidelijk het initiatief. De Franse equippe zette zich zowel in de kopgroep als ook in het peloton op kop en trok vervolgens even vol door. De mannen van Bardet zetten daarmee alles en iedereen onder druk. Dit leidde uiteindelijk tot slachtoffers, waarvan Thomas de voornaamste was.



Thomas ging in de afdaling hard onderuit en kon zijn weg uiteindelijk niet meer vervolgen. Hierdoor moet vroeg zijn jacht op het geel met zeven helpers voortzetten. Voor Thomas is het ook een persoonlijk drama. Na zijn opgave in de Giro d'Italia richtte hij zijn pijlen op de Tour, maar ook die ronde komt nu vroegtijdig ten einde.