Van der Breggen: "Een van mijn mooiste overwinningen"

9 juli 2017 – Anna van der Breggen schreef zondag de Giro Rosa op haar naam. Mede dankzij haar eerdere winst in 2015 gold de renster van Boels-Dolmans als één van de grote favorieten. Vanaf de tweede etappe reed Van der Breggen in het roze. "Dit is één van mijn mooiste overwinningen."



Tegenover de NOS beschrijft Van der Breggen de Giro-winst als één van haar mooiste overwinningen. Toch was het ook vooral zwaar. "Negen dagen lang in die trui kost enorm veel energie en er komt veel stress en druk bij kijken." In de laatste etappe was de opdracht dan ook vooral om de concurrentie te volgen. "Ik begon met een voorsprong, waardoor ik defensief kon rijden."



Vooral de warmte, het was veelal boven de dertig graden, maakte het zwaar in Italië. "Qua klimmen is dit niet de zwaarste Giro, maar qua weersomstandigheden wel", zegt Van der Breggen, die het jammer vindt dat de Giro Rosa in Nederland niet op televisie te volgen was. "Het is jammer dat de mensen thuis niet hebben kunnen zien wat voor strijd het was, maar ik ben er alsnog heel blij mee."