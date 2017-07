Zakarin verlengt met twee jaar bij Katusha-Alpecin

11:20 – Ilnur Zakarin heeft zijn contract bij Team Katusha-Alpecin met twee jaar verlengd. De Rus koerst door die nieuwe verbintenis ook 2018 en 2019 in het tenue van zijn huidige werkgever. Dit jaar werd Zakarin vijfde in het eindklassement van de Giro d'Italia.



In 2012 reed Zakarin al bij Itera-Katusha, de opleidingsploeg van zijn huidige werkgever. Na een stage bij het grote Katusha reed Zakarin nog twee jaar in dienst van het ProContinentale RusVelo. In 2015 maakte Zakarin definitief de overstap naar Katusha in de WorldTour.



Zakarin opende in 2014 zijn rekening met overwinningen op profniveau door de Ronde van Azerbeidzjan op zijn naam te schijven, al was hij toen ook al nationaal kampioen tijdrijden. In 2015 won Zakarin etappe elf in de Ronde van Italië en vorig jaar was hij de sterkste in Touretappe zeventien. Het volgende doel waar Zakarin zich op richt is de Ronde van Spanje die op 19 augustus begint.