LottoNL-Jumbo schakelt door naar ijzersterke Bennett

12:59 – Robert Gesink viel weg, Primoz Roglic viel aan en George Bennett viel op met een zevende plaats in de daguitslag. De koninginnenrit in de Tour de France was er eentje met meerdere gezichten voor LottoNL-Jumbo. Bennett was na afloop vol strijdlust: "Ik ga nu vol voor het klassement", zegt Bennett gretig.



In de schaduw

Alles op het klassement

Misschien was het wel lekker dat Bennett in de schaduw van Gesink, de Nederlandse blikvanger en beoogd rittenkaper in de Tour, en Roglic, een van de favorieten voor de tijdrit in Düsseldorf, kon beginnen aan de Tour. Voor de tijdrit oogde de Nieuw-Zeelander in ieder geval uitermate relaxed, getuige een innig onderonsje met zijn vriendin vlak zijn tijdrit door Düsseldorf. Onderweg glijdt Bennett onderuit, hij wordt 162ste op 1.37 van winnaar Geraint Thomas.Daarna heeft Bennett het niet makkelijk in de eerste aankomst bergop in La Planche des Belles Filles. Zijsteken belemmeren een topprestatie van de Nieuw-Zeelander. Maar zaterdag in etappe acht zit Bennett op zijn post en finisht hij in de groep met favorieten en ook in de helse negende etappe kan hij met de klassementsfavorieten mee. Intussen staat Bennett tiende in het klassement.Bij LottoNL-Jumbo hielden ze in aanloop naar deze Tour stiekem al rekening met een goed klassement van Bennett. "Met George hadden we het idee dat hij richting top-tien op zou kunnen schuiven als hij hetzelfde niveau zou halen als in de Ronde van Californië (die hij won, red.)", vertelt ploegleider Nico Verhoeven na afloop van etappe negen.Toch heeft Bennett eigenlijk zin om aan te vallen in rit negen. Bennett: "Mijn instinct was om te zorgen dat ik in de vlucht van de dag zat." Ploegleiders Verhoeven en Jan Boven hebben een ander strijdplan. Bennett moet blijven zitten en aanhaken. "Dat werkte uiteindelijk perfect. Ik ga nu vol voor het klassement. Ik zat er eerst eigenlijk een beetje tussenin. Ik wilde ook voor ritten gaan. Ik wist niet of ik echt voor het algemeen klassement kon gaan. Maar nu weet ik dat ik het kan en ga ik er alles aan doen, all the way naar Parijs", klinkt het gretig uit de mond van Bennett.Gesink viel uit in etappe negen na een vroege valpartij. Voor de Tour zei de Nederlander nog onder de indruk te zijn van Bennett. "Met zo'n licht mannetje bergop rijden is geen pretje", zei een lachende Gesink. Bennett: "Zijn uitvallen is een grote teleurstelling. Ik heb tijdens de voorbereiding op de Tour de France een maand lang een kamer met Robert gedeeld. Ik weet hoe hard hij gewerkt heeft om hier goed te zijn."Roglic staat na etappe negen tweede in het bergklassement achter Warren Barguil. Een extra tegenvaller voor LottoNL-Jumbo is het wegvallen van Jos van Emden. Hij is vermoeid na de zware Giro d'Italia, waarin hij de slotetappe (een tijdrit) won.