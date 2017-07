Bellen met Maarten: "Wat een teamwork van Sunweb!"

15:30 – Vanuit een natgeregend Frankrijk geeft Maarten Tjallingii zijn visie op wat er het afgelopen weekend gebeurde in de Tour de France. De ex-prof zag berusting bij LottoNL-Jumbo en zondag geweldig ploegenspel van Team Sunweb.



Maarten, waar ben je?

Ik ben zonet op bezoek geweest bij LottoNL-Jumbo en ik loop nu door Périgueux, de startplaats van morgen. Prachtig hier! Ik sta bij een enorme kathedraal, die volgens mij wel een beetje onderhoud kan gebruiken. Zo links en rechts kom ik ploegbussen van andere teams tegen. Leuk om weer even in de Tour te zijn. Natuurlijk om wat bekenden te zien, maar ook om te zien hoe groot het is. Dat is de Tour, alles is honderd keer zo groot als bij andere koersen.





Hoe is de sfeer bij LottoNL-Jumbo?

Volgens mij zijn ze hier wel even blij met de rustdag. Er is natuurlijk veel gebeurd gisteren. De stof mag even gaan dalen. Tijd om te ontspannen en te reflecteren. Ze hebben hier gemengde gevoelens na het wegvallen van Robert Gesink, maar ook het goede rijden van George Bennett. Voor de Nederlandse wielerliefhebbers én voor de ploeg is het natuurlijk zonde dat Gesink gevallen is. Hij was namelijk echt goed. En natuurlijk is het vooral voor hemzelf moeilijk. Hij zal voor de zoveelste keer op moeten staan na fysieke tegenslag. Dat is niet makkelijk.



Je spreekt uit ervaring. Wat vond jij moeilijk aan terugkeren na een zware blessure?

Het moeilijke is dat je mentaal om moet gaan met je mindere fysieke gesteldheid. Je ligt op de bank en wilt eigenlijk fietsen. Als je even beweegt, voel je meteen dat je dat niet moet doen. Ik viel een paar keer per jaar en ik brak maar eens in de zoveel jaar iets. Daar had ik altijd al veel moeite mee, kun je nagaan hoe dat voor Gesink moet zijn.



Door naar Team Sunweb, hoe heb jij gekeken naar hun ploegenspel in etappe negen?

Geweldig! Met Simon Geschke, Michael Matthews, Warren Barguil en Laurens ten Dam in de aanval. Geniaal dat ze de punten pakken voor het klassement van Matthews. Barguil en Geschke reden daar op kop voor die punten. Barguil pakt zelf de bergtrui en hij wint ook nog bijna. Het is jammer dat hij niet wint, maar het gaat ook om de manier waarop ze gekoerst hebben. Daar hebben ze in het Frans een woord voor: formidable.



Team Sunweb kan op deze manier voor twee truien gaan, de bollentrui én het groen...



Jazeker, Barguil maakt echt kans om die bollentrui mee naar Parijs te nemen. En Matthews kan punten pakken in ritten waarin Marcel Kittel niet mee kan. Ik denk dat die strijd om het groen en om de bollentrui spannender gaat worden dan het algemeen klassement. Ik geloof niet dat Chris Froome gaat breken. Zijn concurrenten zullen gaan aanvallen, natuurlijk, maar Froome oogt heel sterk en heeft alles onder controle.



Tenzij ze aanvallen op een moment dat Froome materiaalpech heeft...

Ha, dat deed Fabio Aru hè? Ik denk dat hij te vroeg is gaan aanvallen. Je mag aanvallen, maar dat moet je op een eerlijke manier doen. Als Froome nou na een tijdje niet teruggekomen was, dan had Aru best mogen versnellen. Vergelijk het met Tom Dumoulin in de Giro d'Italia toen hij de berm indook. Er werd even gewacht, maar op een gegeven moment zijn ze weer gaan rijden. Het zijn rare gevallen waarbij je als concurrent even moet afwachten wat er gebeurt. Aru wachtte niet, maar ging meteen.



Tot slot, van welke Nederlanders mogen we nog mooie dingen verwachten?

Dat zijn er wat mij betreft nogal wat. Laten we beginnen met Dylan Groenewegen in de sprint, hij heeft morgen weer een kans. Daarna moet er weer geklommen worden. Laurens ten Dam zal na die zware Giro nog een week goed zijn, schat ik zo in. Hij is sterk en zal het vast nog een keer gaan proberen komende week. En dan hebben we Bauke Mollema nog. Als hij na de Giro iets teveel rust heeft genomen, en dat hoop ik, dan zal hij vanaf nu steeds beter worden. Nu Alberto Contador op achterstand staat, kunnen ze bij die ploeg lekker gaan aanvallen. Laat Mollema die vrijbuitersrol van Gesink maar overnemen. Ik wil graag afsluiten met de aanvallende Dylan van Baarle. Die jongen is het hele jaar al sterk en laat zich ook hier weer zien.



Door: Benjamin de Bruijn