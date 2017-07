Tour-etappe 10: is Kittel te verslaan in Bergerac?

16:00 – Na een weekend vol met spektakel, zowel in de goede als kwade zin van het woord, is het weer tijd voor twee vlakke etappes in de Tour de France. Dinsdag is Bergerac de aankomstplaats van etappe tien. Nu Arnaud Démare naar huis is, rijst de vraag: wie kan Marcel Kittel verslaan in een reglementaire sprint?



Of gaan we er nu iets te makkelijk vanuit dat het een sprint wordt in Bergerac? De laatste keer dat daar een etappe in de Tour finishte, was in 2014. Toen won Ramunas Navardauskas, een vluchter. En ook toen was de etappe nagenoeg vlak. In rit tien van deze Tour liggen twee beklimmingen van de vierde categorie, maar daar zullen de pure sprinters in het peloton niet van schrikken.



Daarom is de kans groot dat er gesprint gaat worden om de dagzege. Nu Démare naar huis is, hij finishte buiten de tijd in etappe negen, heeft Kittel een concurrent minder. André Greipel lijkt op basis van pure snelheid zijn grootste concurrent, maar ook Edvald Boasson Hagen, Nacer Bouhanni, Sonny Colbrelli, Michael Matthews en Alexander Kristoff zullen weer scherp zijn. Dylan Groenewegen zei vrijdag, na de laatste sprint in Frankrijk, dat hij misschien wat meer op instinct en minder volgens het uitgestippelde plan moet gaan sprinten. Kan hij na een vijfde en tweede zesde plaatsen weer iets dichter bij de ereplaatsen komen?



De start van etappe tien in Périgueux is rond 13.24 uur. De finish van de winnaar is tussen 17.17 uur en 17.39 uur. Via NOS, Sporza en Eurosport is de koers live te volgen op tv. Kunt u niet kijken of wilt u gebruik maken van een handig tweede scherm met informatie? Volg dan de liveticker van WielerUpdate.nl.