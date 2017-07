Pechvogel Adriano Malori (29) beëindigt carrière

14:39 – Adriano Malori keert niet meer terug in het profpeloton. De tijdritspecialist heeft dat vandaag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Malori kwam tijdens de Ronde van San Luis in 2016 hard ten val, revalideerde en keerde zelfs terug op de fiets, maar is fysiek niet in staat nog op topniveau te kunnen koersen.



Op 22 januari vorig jaar kwam Malori, terwijl hij op kop van het peloton reed, met zijn voorwiel in een scheur in het wegdek. De Italiaan klapte hard tegen het asfalt en moest in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gehouden worden. Malori liet zich niet kennen en revalideerde voorspoedig. Hij keerde in hetzelfde jaar nog terug in het profpeloton, maar had moeite om koersen uit te rijden. Dat lukte hem slechts één keer.



Als klap op de vuurpijl ging Malori in Milaan-Turijn (september 2016) opnieuw onderuit en weer werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Dit jaar deed hij nog wel mee aan de Ronde van Alentejo en de Ronde van Castillië en Leon, maar in beide rittenkoersen reed hij de eerste etappe niet uit.



Nu is het genoeg geweest voor de 29-jarige Malori. "Ik heb gevochten om deze dag te vermijden. Ik heb de strijd bijna gewonnen. Vandaag stopt mijn leven als beroepswielrennen. Ik zal op een andere manier in deze sport blijven. Vanaf nu begint het verhaal Malori 2.0", zegt de Italiaan op de speciaal belegde persconferentie.



Op de erelijst van Malori staan vooral tijdritten. Zo won Malori in 2014 de afsluitende tijdrit in de Vuelta a España en was hij in 2015 voor het laatst Italiaans kampioen tijdrijden. Die titel schreef hij in totaal drie keer op zijn naam tijdens zijn loopbaan. Die loopbaan begon in 2011 bij Lampre. In 2014 stapte Malori over naar Movistar, de ploeg waar hij vandaag zijn carrière officieel af heeft gesloten.