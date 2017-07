Quintana moet aan de bak: "Ga niet door beste periode"

10 juli 2017 – De Tour de France 2017 heeft Nairo Quintana tot dusver weinig goeds gebracht. De kopman van Movistar maakt een moeizame Ronde van Frankrijk door en bezet de achtste positie in het algemeen klassement. De Colombiaan is desondanks gretig om er nog iets van te maken.



Quintana reed onlangs ook de Giro d'Italia en is nu dus ook actief in de Tour, een combinatie die doorgaans weinig succes geeft in het wielrennen. "We vechten nog steeds mee en moeten ons verbeteren. Het is wel duidelijk dat ik niet door mijn beste periode als renner ga", sprak Quintana maandag op de persconferentie van zijn ploeg. "We hebben al tijd verloren en dat kwam vanwege een gebrek aan energie bij mij. Toch is er nog een lange weg te gaan en we doen er alles aan om succes te hebben."



Quintana beseft dat deelname aan de Giro en de Tour pittig is. "Het is waar dat ik veel racedagen in de benen heb. Ik weet niet of ik me beter zal gaan voelen de komende weken, maar ik hoop dat ik betere benen krijg."