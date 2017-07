EK Herning: Veneberg selecteert snelle mannen

10:28 – Thorwald Veneberg heeft zijn selectie voor de Europese kampioenschappen in het Deens Herning bekendgemaakt. Wouter Wippert (foto), Wim Stroetinga en Moreno Hofland zijn de rappe mannen in zijn selectie voor de wegwedstrijd. In de tijdrit zal Jos van Emden een gooi doen naar de titel. De damesselectie was al bekend.



De Europese kampioenschappen worden dit jaar wordt voor de tweede keer georganiseerd. Vorig jaar was Peter Sagan de eerste Europees kampioen op de weg bij de profs in Plumelec en ging de tijdrittitel naar de Spanjaard Jonathan Castroviejo.



Veneberg heeft naast Hofland, Stroetinga en Wippert ook Steven Lammertink (die ook de tijdrit rijdt), Lars van der Haar, Koen de Kort, André Looij en Nick van der Lijke opgenomen in zijn selectie. Dat zijn niet de grootste namen uit het Nederlandse wielrennen, maar dat heeft ook te maken met de moeilijke plaats op de kalender. Tussen de Tour de France en de Vuelta a España en een dag voor de BinckBank Tour (vorig jaar nog de Eneco Tour).



Veneberg: "Ik ben blij dat we toch met zo'n sterke selectie af kunnen reizen. Het parcours is zo goed als vlak. Met deze groep aanvallers en een aantal zeer rappe renners gaan we zeker meedoen om de prijzen."



Van der Breggen en Van Dijk verdedigen titels

Bij de dames verdedigen Anna van der Breggen (in de wegwedstrijd) en Ellen van Dijk (in de tijdrit) hun Europese titels. Beide dames doen zowel mee in de wegswedstrijd als op de tijdrit, net als Lucinda Brand. Kirsten Wild, Chantal Blaak, Marianne Vos, Amy Pieters, Janneke Ensing en Rozanne Knetemann maken de ijzersterke eliteselectie van Nederland compleet.Ook de beloften komen in actie. Floortje Mackaij en Karlijn Swinkels rijden daar het dubbele programma (wegwedstrijd en tijdrit). Demi de Jong, Nina Buysman, Jeanne Korevaar en Jip van den Bos maken de beloftenselectie voor de wegwedstrijd compleet.De Europese kampioenschappen wielrennen in Herning vinden plaats van 2 tot en met 6 augustus.