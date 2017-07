Contador blijft strijdbaar, maar is teleurgesteld over vorm

14:49 – Alberto Contador beleefde zondag een teleurstellende dag in de Tour de France. De Spaanse kopman van Trek-Segafredo ging twee keer onderuit en verloor minuten op zijn concurrenten voor het klassement. Met meer dan vijf minuten achterstand op leider Chris Froome lijkt het podium nu al onhaalbaar, maar daar wil hij zelf nog niks van weten.



In de loodzware negende etappe wilde Contador aanvallen, maar valpartijen maakten een einde aan die ambitie. Eerste viel hij op Rafal Majka en daarna haakte hij in het stuur van Nairo Quintana. Twee keer lag Contador op de grond. De vooruigeschoven posten Jarlinson Pantano en Bauke Mollema konden daardoor niet als springplank dienen.



Contador: "Het was geen goede dag, maar die valpartijen waren niet het ergste. Ik ben gewoon niet zo goed als ik gehoopt had, dat is de grootste teleurstelling. We zullen nu opnieuw een strijdplan moeten gaan maken." Ploegleider Steven de Jongh vult aan: "Alberto kennende zal hij blijven gaan voor het klassement. We zullen een dag gaan vinden om iets verrassends te doen, maar daar moeten we nu nog over nadenken."



Mollema ging in etappe negen in de aanval en kon in diepe finale nog kopwerk doen voor zijn kopman. "Aan de voet van de laatste klim hadden we met de kopgroep twee minuten voorsprong op de groep met favorieten. Dan weet je dat etappewinst lastig wordt. Ik heb mijn eigen tempo gereden zodat ik Contador nog kon helpen in de finale", haalt Mollema terug.



"Ik heb gedaan wat ik kon. Het was verschrikkelijk zwaar", gaat Mollema verder. Hij is ook kritisch op de organisatie: "Ik denk dat die afdalingen te gek waren. Het wegdek was slecht en er zaten gevaarlijk bochten in. In combinatie met het weer maakte dat het zeer gevaarlijk werd. Maar zelfs met droog weer is dit vragen om ongelukken."