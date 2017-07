Kittel juicht weer: "Lijkt soms net een spelletje Tetris"

18:10 – De ongenaakbare heeft opnieuw zijn slag geslagen. Marcel Kittel heeft in Pau zijn vijfde dagsucces van deze Tour de France in de wacht gesleepd. In de straten van Pau versloeg de Duitser Dylan Groenewegen met een halve fietslengte. "Het gaat zo lekker, het lijkt soms net een spelletje Tetris. Ik kies steeds het goede gat en spring zo van wiel naar wiel."



Even leek Maciej Bodnar (BORA) een nieuwe feestje van de Duitser te voorkomen. Hij werd in de absolute slotfase echter nog gegrepen door het aanstormende peloton, mede dankzij het werk van Quick-Step Floors. Kittel was er na afloop dan ook als de kippen bij om zijn ploeggenoten te bedanken. "Dat zijn allemaal kampioenen. Kijk bijvoorbeeld naar Gilbert en Bauer, die hebben echt geweldig werk gedaan."



Uiteindelijk eindigde de dag 'gewoon' met het verwachte scenario: winst voor Kittel. Het mag dan ook geen wonder heten dat de Duitser zich momenteel erg goed voelt. "Het komt momenteel echt allemaal samen. Ik heb hele goede benen en ben mentaal ook nog eens sterk", liet Kittel na zijn veertiende Tourzege in het flitsinterview weten.