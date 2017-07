Contador blijft strijdbaar, Fuglsang start ondanks breukjes

22:34 – De elfde etappe in de Tour de France mondde uit in een massasprint, maar Alberto Contador had allerminst een gemakkelijke dag in het peloton. De Spanjaard is nog herstellende van zijn valpartijen in de negende rit, maar ging woensdag twee keer onderuit.



"Ik heb nooit in pech geloofd, maar deze Tour dwingt me tot het uiterste, zeker mentaal", aldus Contador op de website van zijn ploeg Trek-Segafredo. "Maar ik zal je zeggen: mensen die nu misschien denken dat ik opgeef, kennen mij niet. Dit helpt natuurlijk niet en ja, we moeten wachten tot de Alpen, maar mijn moraal ligt altijd hoog."



"Ik heb weer wat pijntjes te verwerken gekregen, zeker rond de heup. Natuurlijk maakt dit het lastiger voor de Pyreneeën, maar zoals ik al zei: ik geef niet op. Ik moet nu nog sterker zijn en zal met nog meer toewijding te werk gaan. We zullen zien waartoe we in het vervolg van de Tour nog in staat zijn", besluit Contador.



Fuglsang

Ook Jakob Fuglsang kwam op weg naar Pau ten val. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat de nummer vijf van het algemeen klassement een breukje in zijn polsgewricht en aan zijn spaakbeen bij de elleboog heeft opgelopen. Desondanks gaat de Deense renner van Astana donderdag van start, meldt zijn werkgever. Ook Dario Cataldo, ploeggenoot van Fuglsang, ging onderuit. De Italiaan moest de strijd wel staken. Hij heeft zijn linkerpols gebroken.