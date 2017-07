Barnes klopt Vos in eerste rit in lijn bij BeNe Ladies Tour

14 juli 2017 – De eerste etappe in lijn tijdens de BeNe Ladies Tour is geëindigd in een overwinning voor Alice Barnes. De Britse was in de finale net iets sneller dan haar medevluchter Marianne Vos en is bovendien de nieuwe leider in het algemeen klassement.



Vos was donderdag tijdens de proloog nog gevallen en besloot daarom aanvallend te koersen. Dat leidde er uiteindelijk toe dat ze samen met Barnes naar de streep in Philipinne mocht rijden. Aldaar bleek haar medevluchter net iets rapper.



Doordat het duo ruim een minuut pakte op het peloton, waar Roxane Fournier de snelste was, is Vos inmiddels alweer tweede in het algemeen klassement. Haar achterstand op Barnes bedraagt wel een dikke halve minuut.