Knaven: "Landa mocht mee, maar Froome blijft kopman"

14 juli 2017 – Team Sky koerste tijdens de Pyreneeënrit naar Foix in elk mogelijke, maar uiteindelijk schoot de ploeg weinig op. Alleen Mikel Landa schoof wat op dankzij zijn lange ontsnapping, maar Fabio Aru werd niet gekraakt. Dit terwijl de geletruidrager eigenlijk geen moment op ploeggenoten kon rekenen.



Na afloop moest ploegleider Servais Knaven tegenover Sporza de keuzes van zijn renners verantwoorden. "Dit was een nieuwe tactiek, hé. We zitten nu in een andere situatie: we hebben het geel niet, maar Landa stond voor de rit wel nog dichtbij in het klassement. Hij is heel snel een bedreiging voor veel renners. We wilden de koers niet zelf laten ontploffen, maar wilden kijken wat andere renners zouden doen. Er zaten meer renners in de situatie van Landa, renners zoals Contador of Quintana die op enkele minuten stonden. Als zij gingen, kon Landa mee. En dat pakte perfect uit."



Knaven benadrukt verder dat Landa niet de ploegorders had losgelaten. "We hadden dit vanochtend duidelijk besproken. Je verwacht natuurlijk niet dat hij de finish met een voorsprong van twee minuten bereikt, maar we wilden Astana het vuur aan de schenen leggen. Maar Froome is en blijft onze kopman. We hebben nu wel een kaart om te spelen als dat nodig zou zijn. We zullen deze situatie niet nog eens uitlokken. Maar mocht het nodig zijn, dan heb je met Landa nog iemand die de andere ploegen nerveus kan maken."