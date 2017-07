Matthews verslaat Van Avermaet in Rodez; Froome pakt geel

17:53 – Voor de tweede dag op rij heeft Team Sunweb een etappezege in de Tour gepakt. In Rodez toonde Michael Matthews zich duidelijk de sterkste door Greg Van Avermaet op de lastige aankomst overtuigend te verslaan. Edvald Boasson Hagen kwam op gepaste afstand als derde over de meet. Fabio Aru liet zich lelijk verrassen en verloor daarmee de gele leiderstrui. Chris Froome pakt die leiding over en nu koestert achttien tellen aan voorsprong op de Italiaan.



Na het vuurwerk van de twee Pyreneeënritten konden de klassementsrenners aan het begin enigszins bekomen van de inspanningen. De 181 kilometer lange rit van Blagnac naar Rodez was namelijk veel meer een kolfje naar de hand van de mannen met een sterke punch. Toch roken in het begin van de etappe ook vijf aanvallers hun kans om het feestje van de snelle mannen te kunnen verpesten.



Thomas De Gendt, Thomas Voeckler, Timo Roosen, Maxime Bouet en Reto Hollenstein gingen al vroeg op avontuur, maar werden door het peloton continu binnen schootsafstand gehouden. De mannen van BMC en Sunweb namen de koers in handen en gaven de vluchters slechts drie minuten aan maximale voorsprong. Toch wist vooral de sterke Thomas De Gendt lange tijd niet van opgeven.



De Belg toonde zich verreweg de sterkste van de kopgroep en reed al zijn vluchtgenoten op de beklimmingen uit het wiel. Hij hield lang stand, kreeg het rode rugnummer, maar kon het jagende peloton uiteindelijk niet afhouden. Toch was hiermee de aanvalslust nog niet gestild. Maurits Lammertink ging aan en trok goed door, maar zijn poging werd meteen gecounterd door BMC en Team Sunweb.



Hierdoor kwam uiteindelijk alles aan op de afsluitende Côte de Saint-Pierre. Quick-Step Floors nam hierbij het initatief en zette Gilbert perfect af. Die werd echter al snel overvleugeld door Van Avermaet, die op zijn beurt de superieure Matthews weer langszij zag komen. Chris Froome werd in Rodez knap zevende en heroverde daarmee de gele leiderstrui. Fabio Aru liet zich namelijk lelijk verrassen en gaf maar liefst 25 seconden toe.