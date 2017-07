Van Avermaet: "Hij kwam erover als een vliegmachine"

18:15 – Greg Van Avermaet hoopte vurig op een tweede ritzege in Rodez. In 2015 versloeg hij Sagan na een beklijvende sprint, maar ditmaal moest hij duidelijk zijn meerdere erkennen in Michael Matthews. De Australiër zorgde daarmee voor het tweede dagsucces op rij voor Team Sunweb. "Mattthews kwam er nog over als een vliegmachine", verklaarde Van Avermaet na afloop.



"Ik ben op waarde geklopt en kan er zo wel mee leven. Ik wist vooraf dat hij de gevaarlijkste man was en dat hij nog altijd die extra versnelling in de benen heeft", liet de Belg gelijk na de etappe tegenover Sporza weten. "Uiteindelijk was Matthews duidelijk de sterkste en daarmee kan ik mezelf ook niets meer verwijten. Het is spijtig, maar er is niks aan te doen", gaf hij ruiterlijk toe.



Over zijn eigen optreden kan Van Avermaet dan ook best tevreden zijn. "De aanloop ging perfect, ik zat waar ik moest zitten. Aan de voet ging Ollie (Naesen, red.) meteen aan met Gilbert in zijn wiel. Ik heb toen gewacht tot ongeveer tweehonderd meter van de meet en ben toen aangegaan. Ik heb daarna gewoon alles gedaan wat ik kon", analyseert hij zijn eigen optreden.