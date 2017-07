Thomas De Gendt: "Had de benen om vandaag te winnen"

18:23 – Hij was met afstand de meest aanvallende renner in de veertiende etappe naar Rodez, maar stond uiteindelijk met lege handen: Thomas De Gendt. Na afloop mocht hij weliswaar het podium betreden voor het rode rugnummer, maar de Belg hoopte duidelijk op meer. "Ik had de benen om vandaag te winnen", sprak hij na afloop.



Dat deze overwinning er uiteindelijk niet kwam, lag volgens De Gendt vooral aan zijn medevluchters. "Mijn medevluchters waren gewoon niet goed genoeg. We hadden afgesproken om vanaf de eerste klim vol door te trekken, maar toen riepen ze al meteen: ho, ho", liet de Belg na afloop tegenover Sporza weten. "Ik hoopte dat Voeckler beter was. Ik liet hem zelfs nog recupereren in mijn wiel, maar hij was gewoon echt niet sterk genoeg."



Al met al noemde De Gendt zijn inspanning dan ook 'verloren kracht'. Toch geeft het wel aan dat de renner van Lotto Soudal momenteel over goede benen beschikt. "In de eerste week was ik wat minder, maar nu vind ik mijn goede benen terug." Morgen lijkt dan ook een nieuwe kans op een vlucht? "Nou ja, we zijn hier met meerdere renners en van mij mag er morgen ook wel eens een andere meespringen', tempert hij de verwachtingen.