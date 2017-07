Michael Matthews wint en spreekt van "the perfect day"

18:40 – Het gaat Team Sunweb voor de wind. Na de zege van Warren Barguil mag de formatie vandaag andermaal aan het feest. Ditmaal staat Michael Matthews in het middelpunt van de aandacht. In Rodez versloeg de Australiër Greg Van Avermaet op buitengewoon overtuigende wijze. "Het ging zoals verwacht. Het was echt de perfecte dag", sprak hij na afloop.



Volgens Matthews zat vandaag vooral de ploegentactiek goed in elkaar. Dit was volgens hem dan ook een belangrijke sleutel tot succes. "Het ging zoals gepland. We hebben de hele dag achter de ontsnapping aan gereden en dan had ik in de finale ook nog steeds twee à drie man bij mij", vertelt een zichtbaar opgetogen Matthews in het flitsinterview na afloop.



De Australiër neemt hiermee ook meteen de ultieme revanche voor het mislopen van de eerdere ritzege in Rodez, twee jaar geleden. "Toen reed ik met vier gebroken ribben in het rond en kon ik niet meedoen voor de zege. En dat terwijl ik toen ook erg naar die dag had uitgekeken. Om hier nu terug te komen en op dezelfde aankomst te winnen, is een droom die uitkomt."