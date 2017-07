Tevreden Katusha-Alpecin gaat langer door met Spilak

19:03 – Katusha-Alpecin is zeer tevreden over Simon Spilak en heeft de Sloveen zodoende beloond met een nieuw contract. De 31-jarige renner, die sinds 2012 op de loonlijst staat bij de ploeg, blijft daardoor tot 2019 actief bij Katusha-Alpecin.



"Ik ben erg blij met mijn nieuwe contract", reageert de Sloveen op de website van zijn werkgever. "Ik voel me hier uitstekend en ben tevreden met de werkwijze. Het voelt als een grote familie en in de komende twee jaren wil ik meerdere doelen halen. Zowel voor het team, als individueel."



Manager José Azevedo is eveneens content met het contractnieuws. "Als je naar het palmares van hem kijkt, dan zie je dat hij bij de beste renners hoort als het gaat om rondes die een week duren. Hij blijft zich hierop focussen en hopelijk kunnen we gezamenlijk nog meer winnen."



Spilak won zowel in 2015 als in 2017 de Ronde van Zwitserland.