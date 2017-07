Van Dijk opnieuw tweede in Thüringen Rundfahrt

10:27 – Voor de tweede dag op rij is Ellen van Dijk (hier op archiefbeeld) tweede geworden in de Thüringen Rundfahrt. De Nederlandse staat ook op die plek in het klassement, achter Lisa Brennauer. Etappe vijf werd maandag gewonnen door de Amerikaanse Taylor Wiles na een bizarre ontknoping.



Van Dijk probeerde in de kletsnatte finale van etappe vijf, die van en naar Greiz ging, weg te komen uit het peloton om zo een slag te slaan voor het klassement. Na haar tweede plaats in de tijdrit van zondag was Van Dijk ook in het klassement opgeschoven naar de tweede stek. "Ik haalde een kopgroep bij op vijftig meter van de finish. Toen gingen de eerste twee onderuit, won de nummer drie en kon ik nog tweede worden. Het was chaos alom", haalt Van Dijk de finale van etappe vijf terug in gesprek met WielerUpdate.nl.



Wiles mocht haar handen in de lucht steken, Van Dijk werd op één seconde tweede en ook klassementsleidster Brennauer zat er op plek zes goed bij. De Duitse blijft daardoor met een marge van veertien tellen op Van Dijk aan de leiding staat, met nog één etappe te gaan. Van Dijk: "Het zal lastig worden om Lisa (Brennauer, red.) nog uit de leiderstrui te rijden. Maar ik heb de goede benen weer gevonden. De eerste dagen had ik het zwaar hier, zondag in de tijdrit voelde ik me weer goed en ook vandaag (maandag) draaide het lekker."



Van Dijk staat onder contract bij Team Sunweb, maar rijdt tijdens de Thüringen Rundfahrt voor de Nederlandse selectie. Amy Pieters, Maaike Boogaard, Willeke Knol, Roxanne Knetemann en Winanda Spoort dragen deze week ook het Nederlandse tricot in Duitsland.