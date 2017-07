Urán en Aru jagen Froome op: "Alles is nog mogelijk"

12:01 – Rigoberto Urán en Fabio Aru zijn twee van de grootste uitdagers van geletruidrager Chris Froome. De verschillen in de top van het klassement in de Tour de France zijn klein, maar kunnen Urán en Aru de Brit serieus bedreigen met nog een tijdrit in het verschiet? "Ook voor Froome is dit kleine verschil wennen", weet Aru.



Op de rustdag geven alle klassementsfavorieten tekst en uitleg bij hun plannen en positie in het klassement. Ook Froome zelf, die de pers op de eerste rustdag in de Dordogne nog teleurstelde. "Toen ik in Düsseldorf aan de Tour begon zei ik al dat dit de grootste uitdaging van mijn carrière zou worden en de zwaarste strijd vergeleken met eerdere Tours. Dit is wat we verwacht hadden. Ik ben nu vooral blij dat ik aan de goede kant sta en geen tijd hoef goed te maken op mijn concurrenten", zei Froome maandag tegenover de NOS.



Froome staat eerste in het klassement. Op achttien seconden staat Aru tweede, Bardet geeft 23 tellen toe en Urán vindt zichzelf na vijftien etappes terug op plek drie met 29 seconden achterstand op Froome. Kleine verschillen dus, maar die verrekte tijdrit gooit roet in het eten voor de uitdagers van Froome. Froome zelf is op het 22,5 kilometer lange parcours op de voorlaatste dag van de favorieten de favoriet. Of zou Urán in zijn buurt kunnen blijven?



Urán is, gezien zijn sterke tijdrit en positie in het klassement, misschien wel de grootste uitdager van Froome in deze Tour. "Ja, ik ben er dichtbij en alles is nog mogelijk", zei de Colombiaan van Cannondale-Drapac nuchter tijdens de rustdag. "Ik ben goed en heb een goede ploeg om me heen. Er komen nog een paar interessante ritten aan die ik zeer goed ken. We zullen attent moeten koersen. Het belangrijkste is dat ik in goede conditie steek. Ik zal gewoon moeten zorgen dat ik erbij blijf."



"Niemand weet wat er gaat gebeuren op cols die boven de 2.000 meter komen", liet Aru los tijdens zijn persmoment. "Ik denk dat pas in Marseille beslist zal worden wie deze Tour wint." Op die voorlaatste dag staat de tijdrit op het programma. Hoewel Aru een mindere tijdrijder is dan Froome, is de Brit er niet gerust op. "Ik wil meer dan een halve minuut voorsprong hebben voor die tijdrit", zei Froome.