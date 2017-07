Marcel Sieberg verlaat Tour de France vanwege buikgriep

10:29 – Marcel Sieberg stapt vandaag niet meer op voor de zeventiende etappe naar Serre Chevalier. De Duitser van Lotto Soudal kampt met buikgriep en heeft daardoor besloten niet meer van start te gaan. Sieberg is na Wellens de tweede renner van de Belgische formatie die de Tour vroegtijdig moet verlaten.



De Duitser bezette plek 166 in het algemeen klassement en was vooral ter ondersteuning van landgenoot André Greipel meegenomen naar Frankrijk. De Duitse sprinter valt echter tegen en heeft nog geen etappe kunnen winnen. Voor de twee kansen die nog komen (vrijdag en zondag) moet hij het nu ook nog eens zonder zijn vaste kompaan stellen.



Sieberg was bezig aan zijn achtste Ronde van Frankrijk en kwam daarin nooit verder dan een 120ste plek in de eindrangschikking. Deze Tour was een veertiende plek in de vierde etappe zijn beste individuele uitslag. In de sprinttrein van André Greipel vervult Sieberg echter al wel jaren een belangrijke rol.