Kittel moest de strijd staken en ziet groen in rook opgaan

15:04 – Marcel Kittel heeft het einde van de Tour de France niet gehaald. De Duitse topsprinter van Quick-Step Floors kwam al vroeg in de zeventiende etappe ten val en heeft daarom moeten opgeven. Het betekent dat de groene trui terechtkomt in de handen van Michael Matthews.



De rit van La Mure naar Serre Chevalier was ongeveer honderd kilometer onderweg, toen Kittel tegen het asfalt smakte. Bij de valpartij van de Duitse spurter waren ook onder anderen Steve Cummings en Warren Barguil betrokken. Kittel probeerde zijn weg eerst nog te vervolgen, maar kwam steeds verder achter het peloton te liggen en moest het daarna voor gezien houden.



Het uitvallen is een flinke domper voor Kittel. De sprintbom was deze Tour oppermachtig in de massasprints, wat hem vijf etappezeges opleverde. Hij droeg ook de groene trui, omdat hij het zich kon permitteren om een aantal keren een eindspurt te missen in een heuvelachtige etappe. Wel was concurrent Matthews hem voor de dag van vandaag genaderd tot 29 punten.



Van de zes massasprints waar Kittel aan meedeed, ging de ijdele Duitser vijf keer met de winst aan de haal. Ook zette hij voor het eigen publiek in Düsseldorf een knappe negende plaats neer in de openingstijdrit.