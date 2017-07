Contador spreekt van problematische Tour, Aru strijdvaardig

19 juli 2017 – Alberto Contador wist al vrij snel dat meestrijden voor het algemeen klassement in de Tour de France niet meer ging. De Spanjaard van Trek-Segafredo wil nu vol voor de ritzege gaan, maar moest woensdag zijn meerdere erkennen in Primoz Roglic.



Contador werd na afloop van de etappe wel uitgeroepen tot meest strijdvaardige renner en start dus donderdag met de rode rugnummers. Maar zijn harde werken brak hem in het slot van de etappe op. "Die inspanning betaal je later terug. Ik probeerde wel energie te sparen, maar er waren zo veel aanvallen. Ik kon niet meestrijden voor de winst. Dat is jammer, want er zijn niet veel mogelijkheden meer. Ik voel me goed en wil graag, maar dit is voor mij een problematische Tour", reageert hij op de website van zijn ploeg.



Aru

Fabio Aru verloor woensdag tijd op geletruidrager Chris Froome. Zijn achterstand is 53 seconden en de Italiaan weigert op te geven. "Het was geen goede dag, maar de Tour eindigt zondag pas. We reden op meer dan 2000 meter hoogte toen de aanvallen kwamen. Ik had niet de energie om te reageren. Dat is ook koers: accepteren dat je soms verliest."