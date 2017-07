Machado en Gonçalves verlengen bij Katusha-Alpecin

11:14 – De Portugezen Tiago Machado en José Gonçalves hebben hun contracten bij Katusha-Alpecin verlengd. De 31-jarige Machado heeft voor één seizoen bijgetekend, Gonçalves (28) fietst nog twee jaar in dienst van de Russische ploeg die tegenwoordig onder Zwitserse licentie rijdt.



Machado is op dit moment actief voor zijn werkgever in de Tour de France. In La Grande Boucle maakt hij naam met dagenlang kopwerk voor sprinter Alexander Kristoff. Zelf won Machado twee keer in zijn carrière, de derde etappe in het Circuit Cycliste Sarthe van 2010 en het eindklassement in de Ronde van Slovenië in 2014.



Gonçalves is bekend van zijn recente overwinningen op Nederlandse bodem. De Portugees won dit jaar etappe vier, de koninginnenrit, in de Ster ZLM Toer en hield Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo van de eindoverwinning af in Oss.